Сокіл та Зимовий Солдат: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Marvel опублікувала трейлер фінальних епізодів серіалу «Сокіл та Зимовий Солдат».

Сокіл та Зимовий Солдат – дивитися трейлер онлайн:



Трейлер починається з багатозначної фрази Бакі Барнса: «Стів вірив у тебе». Виявилося, щит Капітана Америки потрапив в руки Джона Вокера, а головні герої повинні його повернути, щоб Вілсон зміг стати символом нового часу для народу США. Тому Сем Вілсон одягає костюм Капітана Америки та відправляється виконувати місію від Стіва Роджерса.

Головні ролі виконали Ентоні Макі та Себастьян Стен.

Памятай, що до кінця першого сезону залишилося всього дві серії. На Disney + вони вийдуть вже 16 та 23 квітня.

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