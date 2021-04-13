У мережу потрапили перші фото зі зйомок реюніону Друзів

Щоправда, побачити можна лише процес підготовки

На старт продовження серіалу «Друзі» фанати чекали більше 25 років. І ось нарешті 5 квітня 2021 року культовий проект розпочав зйомки спеціального випуску. Виявилося, що до зйомок були допущені і глядачі! Ось тут можна починати плакати, що ми не там. Але завдяки аудиторії у мережу потрапили перші фото зі зйомок.

Перші кадри зі спецвипуску «Друзів» були опубліковані у соціальних мережах під хештегом #FriendsReunion. Присутнім на знімальному майданчику глядачам вдалося зазняти ремонт у квартирі Моніки та Рейчал, а також Чендлера та Джої. А самі кадри з акторами, вочевидь, знімають на легендарному диванчику біля фонтану з інтро «Друзів».

Самих зіркових акторів на фото спіймати не вдалося. Фантастична шістка і сама нічого не постить. За винятком, Меттью Перрі, який проколовся та опублікував у своєму Instagram фото з гримування, яке пізніше довелося видалити. Дивно, адже на тому знімку у гримерці немає жодних спойлерів.

Нагадаємо, що 60-хвилинний спеціальний випуск «Друзів» вийде вже восени цього року на HBO Max. Окрім Меттью Перрі, Лізи Кудроу, Кортні Кокс, Дженніфер Еністон, Метта Леблана та Девіда Швіммера, у реюніоні також з’являться шоураннери проєкту Девід Крейг і Марта Кауффман. А за участь у випуску кожен з «Друзів» отримає від 3 до 4 мільйонів доларів.

Фото: Getty Images

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