Червоний хідник BAFTA-2021 (Бафта 2021): у чому сяяли зірки?

Цими вихідними відбулася головна британська кінопремія BAFTA. Які фільми визнані кращими, хто з акторів пішов додому з нагородою читайте тут. Велику увагу преси і фанатів прикували до себе вбрання зірок. Селебріті вийшли сяяти і вражати своїм луком. Незважаючи на ковідні часи, фотокол відбувся. Більш того, пройшов і в суботу, і в неділю, адже організатори оголошували переможців два дні замість одного, щоб не допустити великого скупчення людей. Давайте ж подивимося, які наряди обрали зірки, щоб вразити нашу уяву.



Тепер кіномани чекають на Oscar, який відбудеться 26 квітня цього року. Залишилося геть трішки.

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