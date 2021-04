BAFTA (Бафта) 2021: список переможців британської кінопремії

11 квітня 2021 року в Лондоні пройшов британський «Оскар»! У концертному залі Альберт-голл роздали нагороди переможцям премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). А ось саме оголошення відбулося під час онлайн-трансляції 10 квітня. Хочеш дізнатися, хто і за що отримав нагороди, тоді читай наш матеріал!

Список переможців BAFTA 2020

Найкращий фільм – «Земля кочівників» (Nomadland)

Найкраща акторка – Френсіс Макдорменд, «Земля кочівників» (Nomadland)

Найкращий актор – Ентоні Хопкінс, «Батько» (The Father)

Найкращий режисер – Хлоя Чжао, «Земля кочівників» (Nomadland)

Найкращий британський фільм – «Перспективна дівчина» (Promising Young Woman)

Найкраща музика до фільму – «Душа» (Soul)

Найкращий документальний фільм – «Мій учитель – восьминіг» (My Octopus Teacher)

Найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера – Ремі Вікс «Його дім» (His House)

Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, «Юда і Чорний Месія» (Judas and the Black Messiah)

Найкращий оригінальний сценарій – «Перспективна дівчина» (Promising Young Woman)

Найкраща акторка другого плану – Юн Е Чжон, «Мінарі» (Minari)

Найкраща операторська робота – «Земля кочівників» (Nomadland)

Найкращий не англомовний фільм – «Ще по одній» (Another Round), Данія

Найкращий монтаж – «Звук металу» (Sound of Metal)

Найкращий анімаційний фільм – «Душа» (Soul)

Найкращий адаптований сценарій – «Батько» (The Father)

Найкращий акторський склад – «Скали» (Rocks)

Найкращий короткометражний анімаційний фільм – «Сова і кішка» (The Owl and the Pussy-Cat)

Найкращий короткометражний фільм – Фара Набулсі «Теперішнє» (The Present)

Найкраща робота художника-постановника – «Манк» (Mank)

Найкращі костюми – «Ма Рейні: Мати блюзу» (Ma Rainey’s Black Bottom)

Найкращі візуальні ефекти – «Тенет» (Tenet)

Найкращий звук – «Звуки металу» (Sound of Metal)

Фото – @bafta

Читай також:

Морґан Фрімен у ролі нечесного копа у трейлері фільму «Янгол помсти»

Фільми та серіали 2021: прем’єри весни