BAFTA (Бафта) 2021: список переможців британської кінопремії

BAFTA 2021: список переможців британської кінопремії
11 квітня 2021 року в Лондоні пройшов британський «Оскар»! У концертному залі Альберт-голл роздали нагороди переможцям премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). А ось саме оголошення відбулося під час онлайн-трансляції 10 квітня. Хочеш дізнатися, хто і за що отримав нагороди, тоді читай наш матеріал!
Список переможців BAFTA 2020
Найкращий фільм – «Земля кочівників» (Nomadland)
Найкраща акторка – Френсіс Макдорменд, «Земля кочівників» (Nomadland)
Найкращий актор – Ентоні Хопкінс, «Батько» (The Father)
Найкращий режисер – Хлоя Чжао, «Земля кочівників» (Nomadland)
Найкращий британський фільм – «Перспективна дівчина» (Promising Young Woman)
Найкраща музика до фільму – «Душа» (Soul)
Найкращий документальний фільм – «Мій учитель – восьминіг» (My Octopus Teacher)
Найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера – Ремі Вікс «Його дім» (His House)
Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, «Юда і Чорний Месія» (Judas and the Black Messiah)
Найкращий оригінальний сценарій – «Перспективна дівчина» (Promising Young Woman)
Найкраща акторка другого плану – Юн Е Чжон, «Мінарі» (Minari)
Найкраща операторська робота – «Земля кочівників» (Nomadland)
Найкращий не англомовний фільм – «Ще по одній» (Another Round), Данія
Найкращий монтаж – «Звук металу» (Sound of Metal)
Найкращий анімаційний фільм – «Душа» (Soul)
Найкращий адаптований сценарій – «Батько» (The Father)
Найкращий акторський склад – «Скали» (Rocks)
Найкращий короткометражний анімаційний фільм – «Сова і кішка» (The Owl and the Pussy-Cat)
Найкращий короткометражний фільм – Фара Набулсі «Теперішнє» (The Present)
Найкраща робота художника-постановника – «Манк» (Mank)
Найкращі костюми – «Ма Рейні: Мати блюзу» (Ma Rainey’s Black Bottom)
Найкращі візуальні ефекти – «Тенет» (Tenet)
Найкращий звук – «Звуки металу» (Sound of Metal)
Фото – @bafta
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