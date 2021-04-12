Девід Швіммер розповів, яким буде спецвипуск «Друзів»
Актор заінтригував подробицями довгоочікуваного реюніону
Зірка культового серіалу «Друзі» Девід Швіммер, який зіграв Роса Геллера, нещодавно став гостем вечірнього шоу The Graham Norton Show. У ньому під час розмови з ведучим він розповів, яким буде спецвипуск серіалу.
Як виявилося, попередження Лізи Кудроу про те, що очікування можуть не співпасти з реальністю виявилися правдивими. І ось чому.
– Я буду собою, Девідом. У нас немає ніякого сценарію, і ми не будемо грати своїх персонажів. Просто зустрінемося як реальні люди. Хоча… Взагалі-то буде один епізод у випуску, де ми всі дещо зачитаємо, але я не можу розповісти вам більше, – Розповів Девід Швіммер.
Виходить, що ми не побачимо фантастичну шістку друзів у їхніх серіальних образах. І надії побачити те, як склалася подальша доля героїв померла остаточно.
Нагадаємо, що компанія HBO Max вже розпочала зйомки реюніону «Друзів». А показати його планують цього року!
Фото: Getty Images
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