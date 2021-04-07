Ті хто бажають моєї смерті: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Warner Bros. Pictures представила офіційний трейлер фільму «Ті, хто бажають моєї смерті».

Ті, хто бажають моєї смерті – дивитися трейлер онлайн:

У ньому відважна пожежниця Ханна зустрічає у лісі 12-річного хлопчика, якому загрожує смертельна небезпека. За ним женуться чоловіки, які прагнуть його вбити. Ханна стає його єдиним шансом на порятунок. Після загибелі трьох підлітків, яких Ханна не змогла врятувати під час лісової пожежі, вона прагне врятувати цього хлопчика за будь-яку ціну.

Головну роль зіграла Анджеліна Джолі. Також у фільмі знялися Ніколас Голт, Джон Бернтал, Торі Кіттлз, Ейдан Ґіллен та інші. Режисером фільму став Тейлор Шерідан.

Прем’єра фільму «Ті, хто бажають моєї смерті» запланована на 6 травня 2021 року.

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