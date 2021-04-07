З почином: Про що буде перший проект принца Гаррі та Меган Маркл для Netflix
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Рік тому стало відомо, що Меган Маркл та принц Гаррі підписали угоду про співробітництво з платформою Netflix. Але лише нещодавно відоме подружжя наважилося розповісти про свій перший проект в рамках цього співробітництва.
Як виявилося, Меган Маркл та принц Гаррі готують для Netflix документальний серіал Heart of Invictus ( «Серце непереможених»). Про це пише видання Independent. Документалка розповість про учасників змагань Invictus Games, в яких беруть участь колишні і діючі військовослужбовці з інвалідністю з усього світу. Проект покаже процес їх підготовки до ігор, які повинні були відбутися в Гаазі в 2020 році, але через пандемію були перенесені на 2022 рік. Ці змагання організували з ініціативи принца Гаррі у 2014 році.
Режисером серіалу стане Орландо вон Ейншедел, а продюсером проєкту виступить Джоанна Натасегара. Цікаво, що у кадрі ми побачимо лише принца Гаррі, Меган Маркл захотіла залишитися поза ним.
Фото: Getty Images
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