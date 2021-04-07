Про що буде перший проект принца Гаррі та Меган Маркл для Netflix

Герцоги Сассекські розкрили деталі спільної роботи зі стрімінгом

Рік тому стало відомо, що Меган Маркл та принц Гаррі підписали угоду про співробітництво з платформою Netflix. Але лише нещодавно відоме подружжя наважилося розповісти про свій перший проект в рамках цього співробітництва.

Як виявилося, Меган Маркл та принц Гаррі готують для Netflix документальний серіал Heart of Invictus ( «Серце непереможених»). Про це пише видання Independent. Документалка розповість про учасників змагань Invictus Games, в яких беруть участь колишні і діючі військовослужбовці з інвалідністю з усього світу. Проект покаже процес їх підготовки до ігор, які повинні були відбутися в Гаазі в 2020 році, але через пандемію були перенесені на 2022 рік. Ці змагання організували з ініціативи принца Гаррі у 2014 році.

Режисером серіалу стане Орландо вон Ейншедел, а продюсером проєкту виступить Джоанна Натасегара. Цікаво, що у кадрі ми побачимо лише принца Гаррі, Меган Маркл захотіла залишитися поза ним.

Фото: Getty Images

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