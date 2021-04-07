Netflix викупив права на документалку про Каньє Веста

Артист дозволяв знімати себе протягом двох десятиріч

Стрімінговий сервіс Netflix придбав права на документальний фільм про американського репера Каньє Веста. Ціна такої покупки склала 30 мільйонів доларів. Про це повідомляє Billboard.

Платформа планує показати шлях Каньє Веста від бітмейкера та репера до підприємця, дизайнера та кандидата в президенти США. Зйомки тривали протягом двадцяти років та зафільмували усі важливі події, які відбувалися з селебріті за цей час. Цікаво, що Каньє Вест не був залучений до створення фільму, але підтримав роботу та дозволяв знімати себе протягом усіх років. Режисерами стали Клеренс Сіммонс і Чайк Оза, також відомі як творчий дует «Коді та Чайк».

Точна дата прем’єри документалки про Каньє Веста невідома, але вона очікується на Netflix у 2021 році.

Фото: Getty Images

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