Карді Бі – про те, як зав’язався роман з Offset

Селебріті розповіла свою історію кохання

Американська реперка Карді Бі любить на публіку демонструвати свої гарячі та непрості стосунки з репером Offset. Час від часу вона підігріває інтерес фанатів до свого особистого життя провокативними знімками. А нещодавно Карді Бі розповіла, як зав’язалися їхні стосунки з Offset у своєму Twitter.

Як виявилося, пристрасті між епатажною парочкою почали розпалюватися під час запису треку «Um Yea» у 2017 році. Під час запису свого куплету Offset не переставав дивитися на Карді Бі з усмішкою. За час спільної роботи репери зрозуміли, що подобаються одне одному і вирішили не гаяти часу дарма.

– Він дивився на мене, типу: «О, чорт, крихітка!» Отже, чим закінчилася ця історія кохання? Потім ми зайнялися сексом. Ми зробили це відразу після запису пісні. Ось так, – поділилася Карді Бі.

Фото: Getty Images

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