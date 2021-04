Кеті Перрі припинила голити ноги після пологів

Артистка шокувала фанатів сміливою заявою

Американська співачка Кеті Перрі, яка нещодавно стала мамою, відкрито заявила, що припинила голити ноги після пологів. Про це зірка розповіла в ефірі шоу American Idol.

Несподівана особиста інформація про Кеті Перрі відкрилася після виступу однієї з учасниць шоу. Співачка хотіла показати, наскільки їй сподобався виступ дівчини, і сказала, що у неї волосся на ногах стало дибки. Селебріті не посоромилася і продемонструвати свої ніжки колегам-тренерам American Idol. Мовляв, після народження доньки у Кеті Перрі нема часу на гоління.

Після ефіру у своєму Twitter Кетті Перрі опублікувала гіфку з волохатими ногами. Але селебріті одразу спробували викрити в обмані, коли одна з користувачок соцмережі показала скрін з гладенькими ніжками виконавиці з того самого ефіру.

An actual live look at my leg hair while I hear @casscoleman sing #AmericanIdol pic.twitter.com/RPn2gtvzhZ

— KATY PERRY (@katyperry) April 5, 2021