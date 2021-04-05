Принци Гаррі та Вільям налагодили стосунки

Брати знову почали спілкуватися

Нарешті радісні новини від королівської родини! Інсайдери повідомляють, що принц Вільям та принц Гаррі нарешті налагодили свої стосунки після скандального інтерв’ю Опрі Вінфрі. І все заради принцеси Діани!

Справа у тому, що у липні планують встановити та відкрити пам’ятник принцесі Діані, а тому Гаррі та Вільям зараз тісно контактують, щоб узгодити всі деталі. Як зазначають інсайдери, на примирення знадобилося чимало часу.

Сини мріяли вшанувати честь мами, отож створили робочий комітет для спостереження за проєктом. Автором пам’ятника стане британський скульптор Ян Ренк-Бродлі. І хоча фізично принц Гаррі не може бути присутнім для узгодження готового варіанту пам’ятника, йому надішлють фотографії готового дизайну.

Сподіваємося, що спільні турботи навколо пам’яті принцеси Діани нарешті покладуть край усім чварам між принцом Вільямом і принцом Гаррі.

Фото: Getty Images

Читай також:

«Щоб взяло і не відпускало»: MamaRika та VovaZiLvova презентували дует «Серце стукає стукає стукає»

Донька Міли Йовович у новому трейлері «Чорної вдови»