Артисти зробили неочікуваний фіт

Українська співачка MamaRika та український репер VovaZiLvova випустили спільну пісню та кліп «Серце стукає стукає стукає».

Дивитися прем’єру кліпу MamaRika та VovaZiLvova – «Серце стукає стукає стукає» онлайн:

До співпраці артисти прийшли випадково, хоча знайомі ще зі студентських часів.

– Коли ж я безпосередньо почула саму пісню – відразу погодилась, бо це мій вайб і вона мене зачепила за живе. Мабуть головною причиною нашої колаби є музика та чесний месседж, який, я впевнена, дійде до кожного серця, – розповідала MamaRika.

За словами музикантів, новий трек покликаний надихати людей не застрягати у старих і обмежуючих відчуттях і емоціях. Вони закликають усіх відкриватись для нового досвіду і нових викликів.

– Просто давно не було пісень про любов, таких щоб взяло і не відпускало. щоб згоріти у попіл і переродитись новим феніксом. Або феніксинею. Фемінітиви це важливо. Дякую MamaRika, – поділився VovaZiLvova.

Режисером кліпу на пісню «Серце стукає стукає стукає» став Олександр Швець. У відео він вирішив показати внутрішній світ людини з розбитим серцем.

– Найчастіше , коли нам розбивають серце , єдиною реальністю для нас стає наш внутрішній світ, в якому співрозмовниками є лише наші негативні емоції. Ми боремося з ними, ми занадто прив’язуємось до них. Інколи ми їм програємо і вони поглинають нас. А інколи ми знаходимо в собі сили і відпускаємо. Не бійтеся відкривати своє серце, скільки б разів його не розбивали, – надихнув режисер.

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