«Щоб взяло і не відпускало»: MamaRika та VovaZiLvova презентували дует «Серце стукає стукає стукає»
Артисти зробили неочікуваний фіт
Українська співачка MamaRika та український репер VovaZiLvova випустили спільну пісню та кліп «Серце стукає стукає стукає».
Дивитися прем’єру кліпу MamaRika та VovaZiLvova – «Серце стукає стукає стукає» онлайн:
До співпраці артисти прийшли випадково, хоча знайомі ще зі студентських часів.
– Коли ж я безпосередньо почула саму пісню – відразу погодилась, бо це мій вайб і вона мене зачепила за живе. Мабуть головною причиною нашої колаби є музика та чесний месседж, який, я впевнена, дійде до кожного серця, – розповідала MamaRika.
За словами музикантів, новий трек покликаний надихати людей не застрягати у старих і обмежуючих відчуттях і емоціях. Вони закликають усіх відкриватись для нового досвіду і нових викликів.
– Просто давно не було пісень про любов, таких щоб взяло і не відпускало. щоб згоріти у попіл і переродитись новим феніксом. Або феніксинею. Фемінітиви це важливо. Дякую MamaRika, – поділився VovaZiLvova.
Режисером кліпу на пісню «Серце стукає стукає стукає» став Олександр Швець. У відео він вирішив показати внутрішній світ людини з розбитим серцем.
– Найчастіше , коли нам розбивають серце , єдиною реальністю для нас стає наш внутрішній світ, в якому співрозмовниками є лише наші негативні емоції. Ми боремося з ними, ми занадто прив’язуємось до них. Інколи ми їм програємо і вони поглинають нас. А інколи ми знаходимо в собі сили і відпускаємо. Не бійтеся відкривати своє серце, скільки б разів його не розбивали, – надихнув режисер.
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