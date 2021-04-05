Сільвестр Сталлоне зніме фільм про братів Кличків

Зірка хоче відзначити внесок українців у світовий спорт

Американський актор Сільвестр Сталоне збирається зняти фільм про Віталія та Володимира Кличків. Кінокартина буде називатися «Брати – легенди» і розкаже про боксерську кар’єру українців.

Сталонне не приховував, що багато років був фаном боксерського таланту Віталія та Володимира. У 2012 році Сильвестр прилітав в Гамбург на поєдинок Володимира Кличка з поляком Маріушем Вахом, а в 2009 році в Лос-Анджелесі підтримував Віталія в поєдинку з американцем Крісом Арреолою. Також у 2012 році вони втрьох виступили співпродюсерами мюзиклу «Роккі», в якому була розказана історія самого першого фільму про Роккі Бальбоа. А у 2001 році Володимир Кличко знявся у фільмі Стівена Содерберга «11 друзів Оушена». Українець зіграв себе самого, вийшовши в ринг проти Леннокса Льюїса.

Спочатку планувалося, що зйомки фільму про Кличків розпочнуться восени 2020 року, але через пандемію усе було перенесено на 2022 рік. Сільвестр Сталоне виступить режисером і сценаристом фільму.

Дата прем’єри фільму «Брати – легенди» поки не повідомляється.

Читай також:

У день народження! MONATIK вперше показав обличчя синів у новій відеороботі

Нові неймовірні пригоди у трейлері п’ятого сезону «Ріка та Морті»