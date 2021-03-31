Рік та Морті 5 сезон: дивитися офіційний трейлер

Телеканал Adult Swim представив трейлер п’ятого сезону мультсеріалу «Рік та Морті».

Рік та Морті 5 сезон – дивитися трейлер онлайн:

Відомо, що прем’єра п’ятого сезону «Ріка та Морті» запланована на 20 червня 2021 року. Цей день творці серіалу голосили Днем «Ріка та Морті» та зробили його міжгалактичним святом.

Під час презентації сезону фанати отримають купу нового контенту: розповіді про створення проєкту, уривки майбутніх епізодів і кілька сюрпризів.

«Тепер можна починати питати про 6 сезон», – пожартували творці серіалу в описі трейлеру.

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