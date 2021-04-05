Чорна вдова: дивитися офіційний трейлер

Marvel представили новий трейлер фільму «Чорна вдова».

Чорна вдова – дивитися трейлер онлайн:

Фільм розповідає про супергероїню Наташу Романоффу, яка приховується під псевдонімом Чорна вдова. Дівчина повертається додому, де зустрічає молодшу сестру і вирішує розібратися зі своїм шпигунським минулим.

Головну роль Чорної вдови зіграла Скарлетт Йоханссон, а ось у її молодшу версію перевтілилася дочка Мілли Йовович Евер Андерсон. Також у фільмі знімалися Флоренс П’ю, Девід Харбор, Рейчаел вайс та інші.

Прем’єра фільму «Чорна вдова» запланована на 9 липня 2021 року.

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