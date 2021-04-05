Чорна вдова: дивитися офіційний трейлер

Донька Міли Йовович у новому трейлері «Чорної вдови»
Marvel представили новий трейлер фільму «Чорна вдова».
Чорна вдова – дивитися трейлер онлайн:
Фільм розповідає про супергероїню Наташу Романоффу, яка приховується під псевдонімом Чорна вдова. Дівчина повертається додому, де зустрічає молодшу сестру і вирішує розібратися зі своїм шпигунським минулим.
Головну роль Чорної вдови зіграла Скарлетт Йоханссон, а ось у її молодшу версію перевтілилася дочка Мілли Йовович Евер Андерсон. Також у фільмі знімалися Флоренс П’ю, Девід Харбор, Рейчаел вайс та інші.
Прем’єра фільму «Чорна вдова» запланована на 9 липня 2021 року.
Читай також:
Чому Хейлі Бібер видалила свою сторінку у Twitter?