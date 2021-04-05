Чому Хейлі Бібер видалила свою сторінку у Twitter?

Селебріті назвала причину такого рішення

Американська модель Хейлі Бібер видалила свою сторінку у Twitter минулого літа, чим шокувала свої фанатів. Але причину такого рішення зірка вирішила пояснити лише нещодавно.

Як виявилося з в відео на YouTube-каналі доктора Джесіки Клемонс, Twitter став для Хейлі Бібер занадто тривожним місцем. І винними у цьому вона назвала хейтерів.

«Навіть думка про те, що я відкрию додаток, турбує мене настільки, що мене буквально може знудити. Я думаю, що проблема в тому, що існує так багато людей, які вважають за краще поливати тебе брудом, і це відбувається знову і знову, і знову. Все це починає заважати тобі мислити адекватно, і в якийсь момент ти починаєш ставити під сумнів абсолютно все. Ти починаєш замислюватися, а може бути вони дійсно бачать те, чого я не бачу», – поділилася Хейлі Бібер.

З тих самих причин знаменитість обмежила свій час і в інших соціальних мережах, у яких вона зареєстрована. Тепер вона переглядає Instagram тільки на вихідних, а коментарі можуть залишати лише її друзі і сім’я.

«Коли я зараз стежу за коментарями опублікованих моїх нових відео або фото, то розумію, що реагувати будуть тільки ті люди, в яких я впевнена. Вони будуть позитивними, надихаючими і підбадьорюючими», – розповіла знаменитість.

Фото: Getty Images

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