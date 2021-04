Кращі образи Леді Гага в фільмі Дім Гуччі. Фото

Світова зірка грає дружину Мауріціо Гуччі Патрицію Реджані в новому фільмі Рідлі Скотта «Дім Гуччі» (House of Gucci). Неймовірні образи Леді Гага обговорюють мільйони людей

З лютого Metro-Goldwyn-Mayer Pictures і Scott Free Productions почали зйомки документального фільму про імперію Gucci. У центрі сюжету – вбивство бізнесмена і екс-глави корпорації Мауріціо Гуччі. Його застрелили в 1995 році. Замовником виявилася дружина Патриція, яка не хотіла продавати свою частку в бізнесі й помстиласяя Мауріціо за зраду.

#MEDIABIAS#Mirror: “Although[!] #PatriziaReggiani had her brain tumour removed shortly after finding out about it in 1992, she claimed it had altered her thought process.”

It was described as being the size of a small orange pressing against her brain. #HouseOfGucci #LadyGaga pic.twitter.com/AImbChznWI

— LORD GAGA OF YOUTUBE ♪ (@NlHILIST) March 29, 2021