Біллі Айліш зробила нову стрижку (ВІДЕО)

Американська співачка Біллі Айліш в черговий раз здивувала своїх фанатів радикальними змінами у своїй зовнішності. Після того, як зірка перефарбувалася в блондинку, вона вирішила оновити і саму стрижку. Відео своєї «обновки» дівчина поділилася у своєму Instagram.

Зі зміни стрижки Біллі Айліш зробила цілу інтригу, опублікувавши серію постів, які поступово викривали її новий образ. А коли дівчина показала стрижку на відео, воно набрало 24 мільйони переглядів.

А останнє фото з новою стрижкою Біллі Айліш підписала: «Половину часу ти виглядаєш наполовину мертвою» (You look half dead half the time). Тепер фанати губляться у здогадках, чи це натяк на нову пісню.

