Alyona Alyona показала фото топлес

Артистка повторила знімок Наді Дорофєєвої з Instagram

Українська реперка alyona alyona має гарне почуття гумору і любить ділитися ним у своїх соціальних мережах. Нещодавно дівчина опублікувала фотопародію на один з постів співачки Наді Дорофєєвої.

Реперка вподобала фото колеги, на на якому та позувала топлес, прикривши груди книжкою. Тому alyona alyona вирішила і собі повторити такий сміливий образ, але з газетою «Сільські вісті» та у домашній обстановці замість курортної.

«Коли красу не ховають за словами – я чую галас», – підписала alyona alyona.

Цікаво, що зараз в Instagram alyona alyona це єдиний пост. Реперка ліквідувала увесь попередній контент.

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