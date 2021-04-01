Скільки коштує навчання сина Тіни Кароль?

Українські журналісти провели власний ресерч

Українська співачка Тіна Кароль навчає 12-річного сина Веніаміна у Великій Британії. Зірка часто розповідає про це відкрито, зауважуючи, що хоче для сина найкращої освіти. Але артистка ніколи не називає точну суму навчання за рік в одному з найпрестижніших навчальних закладів Великобританії.

І ось нещодавно журналісти телеканалу KYIV.LIVE дізналися, у яку суму Тіні Кароль обходиться навчання сина за кордоном. Виявилося, що ціна за один навчальний рік становить близько мільйона гривень.

Система навчання допомагає кожній дитині знайти себе й розкрити приховані таланти. Учні вивчають живопис на свіжому повітрі, танцюють та займаються спортом. А також окрема увага приділяється музиці. Зокрема, син Тіни Кароль Веніамін фортепіано й барабанах, займається фехтуванням і регбі.

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