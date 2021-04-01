«Оскар-2021» вперше пройде не лише в США. Чому і як?

Пандемія змусила церемонію вийти за межі однієї країни

Цьогорічна церемонія вручення премії «Оскар» вперше пройде не лише в США, а в Лондоні та Парижі. Про це пише The Hollywood Reporter із посиланням на організаторів.

Такий формат заходу було узгоджено через стурбованість деяких учасників церемонії з Європи приїздом до Лос-Анджелесу через пандемію коронавірсу.

Тому для європейських діячів кіномистецтва зараз готуються спеціальні майданчики, з яких буде вестися трансляція церемонії. Про це розповів один із продюсерів «Оскара» Стейсі Шер.

Але все ж, Американська кіноакадемія закликає за можливості взяти участь у майбутній церемонії в Лос-Анджелесі. Заради цього організатори навіть побудували карантинний центр, де учасники повинні будуть провести кілька днів відповідно до встановлених в місті обмеженнями. Тим, хто вакцинувався або летів бізнес-класом, цей період скоротять. Усі карантинні витрати на себе візьмуть партнери церемонії.

Нагадаємо, що «Оскар-2021» пройде у 25 квітня у Лос-Анджелесі, Лондоні та Парижі.

Фото: Getty Images

Читай також:

Прабабусин фаворит: Принц Гаррі отримав більший спадок від королеви-матері

Чергове одкровення: Шерон Стоун оплатила участь Леонардо ДіКапріо у вестерні «Швидкий і мертвий»