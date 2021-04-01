Принц Гаррі отримав більший спадок від королеви-матері

Мовляв, принц Вільям і так нормально отримає під час престолонаслідування

Нещодавно видання «Mirror» шокувало інформацією про те, що принц Гаррі отримав у спадок набагато більше грошей, ніж його брат принц Вільям. І зараз йдеться не про гроші, які синам залишила принцеса Діана, бо там все було поділено порівну. Цього разу увага прикута до капіталу, який герцог Сассекський успадкував від своєї прабабусі – королеви-матері.

Виявилося, що мати Єлизавети ІІ, Єлизавета Боуз-Лайон вклала 20 млн фунтів стерлінгів у трастовий фонд, який був поділений між усіма її правнуками, але не порівну.

Королева-мати залишила принцу Гаррі більше грошей, ніж іншим правнукам. А причиною такого рішення назвала те, що усі «плюшки» отримає принц Вільям, який і унаслідує престол, отримає статус принца Вельського й стане герцогом Корнуолл.

Точна сума всього спадку та частини принца Гаррі не називається. Але, схоже, що скаржитися не доведеться.

Фото: Getty Images

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