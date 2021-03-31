Шерон Стоун оплатила участь Леонардо ДіКапріо у вестерні Швидкий і мертвий

Знаменитість проспонсорувала роботу актора

Голлівудська акторка Шерон Стоун продовжує шокувати подробицями зі свого професійного та особистого життя у книзі «The Beauty of Living Twice». Як виявилося, у далекому 1995 році зірка оплатила гонорар для Леонардо ДіКапріо за фільм «Швидкий і мертвий».

Справа у тому, що до «Титаніку» ДіКапріо був не таким популярним. Тому його не хотіли брати на «Малюка», незаконнонародженого сина організатора турніру. Тоді вступитися за нього вирішила Шерон Стоун і виплатила Леонардо гонорар.

«Цей хлопець на ім’я Леонардо ДіКапріо був єдиним, хто пройшов прослуховування. По-моєму, він був єдиним, хто увійшов в роль і зумів заплакати. Мені сказали, якщо я так сильно хочу бачити його у фільмі, то можу заплатити йому зі свого гонорару. Так я і зробила», – згадувала Шерон Стоун.

Щоправда, такий хід спрацював лише тому, що Шерон Стоун була співпродюсером фільму.

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