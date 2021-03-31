Меган Маркл планує народити другу дитину вдома

Герцогиня Сассекська хоче провести домашні пологи

Вже в кінці цього літа Меган Маркл та принц Гаррі вдруге стануть батьками. Королівське подружжя очікує на появу донечки. І, як повідомляє інсайдер, другі пологи Меган Маркл планує провести вдома. Про це пише видання The Washington Post.

Раніше Меган Маркл вже хотіла народжувати в домашній обстановці, коли була вагітна Арчі. Тоді Герцогиня Сассекська домовилася з командою акушерок, проте щось пішло не так, і вона вирушила до лікарні.

«Метою Меган було народити Арчі вдома. Але в підсумку лікарі порадили їй лягти в лікарню, і все, про що вона тоді думала, – це безпечні пологи і самопочуття сина. Але зараз у неї прекрасний будинок в Каліфорнії, це чудове місце, щоб народити дівчинку», – розповів інсайдер.

Цікаво, що донька Меган Маркл та принца Гаррі стане першим членом британської монаршої родини, який народиться у США. А це означає, що і громадянство теж буде американське.

Фото: Getty Images

Читай також:

Нові неймовірні пригоди у трейлері п’ятого сезону «Ріка та Морті»

Періс Хілтон придбала своїй собачці брендову сумку. ФОТО