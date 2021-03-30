Експонати Лувру перетворили на безкоштовну онлайн-виставку

Мона Ліза Леонардо да Вінчі чекає на свої перегляди

Тепер побачити колосальну творчу спадщину світу можна побачити онлайн. Один з найбільших музеїв світу Лувр оцифрував усі свої архіви та зробив їх доступними для перегляду онлайн абсолютно безкоштовно.

Зараз на офіційному сайті Лувру до перегляду доступні 480 тисяч експонатів. Серед них предмети живопису, скульптури, меблі, текстиль, ювелірні вироби, записи і літературні пам’ятники, об’єкти. Також повідомляється, що колекція буде оновлюватися. А для простішої орієнтацію у віртуальному музеї зробили спеціальну інтерактивну карту.

Зробити Лувр у повністю віртуальним змусила рекордно низька відвідуваність музею за останній рік, яка впала на 72% через локдауна і закритих для туристів кордонів.

Нагадаємо, що минулого року через пандемію коронавірусу Лувр розробив та запустив на своєму сайті функцію онлайн-екскурсій.

Фото: Getty Images

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