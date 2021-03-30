Періс Хілтон придбала своїй собачці брендову сумку. ФОТО
Селебріті побалувала свою улюбленицю розкішним презентом
Американська знаменитість Пресі Хілтон подарувала своїй собачці фірмову сумочку відомого бренду Hermès. Про це пише видання Page Six.
Нещодавно Періс Хілтон пройшлася по магазинах в Privé Porter в Майамі. Там зірка придбала собі сумочку Bleu de Nord Togo Birkin за 24 500 доларів. Але це була не єдина її покупка. Дівчина також порадувала свою собачку незвичним подарунком – сумкою Hermès Micro Kelly Charm, яку назвала Diamond Baby. Вона обійшлася зірці у 5500 доларів.
Обновки своєї улюблениці Персі Хілтон показала у сторіз в Instagram. Дівчина опублікувала відео, на якому крихітна собачка грається з сумкою.
Як написали Hermès в Instagram, ця маленька сумочка повинна бути «підвіскою на сумку або, може бути, подарунком вашій улюбленій собачці ala @parishilton».
Фото: Getty Images
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