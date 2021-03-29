Джамала – Вірю в тебе: дивитися онлайн прем’єру кліпу

Артистка привідкрила завісу свого особистого життя

Українська співачка Джамали презентувала кліп на пісню «Вірю в тебе». Одними з героїв нового відео стали чоловік Джамали Бекір Сулейманов і сини співачки Емір-Рахман і Селім-Гірай.

Дивитися прем’єру кліпу Джамала – «Вірю в тебе» онлайн:

– «Вірю в тебе» – це пісня про віру в дітей, які обов’язково повинні стати хорошими людьми, коли виростуть. А ще вона і про віру в себе, тому що всі ми трошки діти. Дуже складно було зняти відео на пісню, якою ти сказала вже все, що думаєш і відчуваєш. Аня Копилова запропонувала чудову ідею – у відео розповісти про батьківство. Адже в житті вже рідко зустрінеш поділ на тільки чоловічі або суто жіночі професії, а ось з приводу розподілу ролей у вихованні дітей досі існують стереотипи: мовляв, мама повинна займатися всім, а тато – як вийде, – поділилася співачка.

Окрім своєї родини, Джамала також показала інших реальних батьків і те, як вони проводять час зі своїми дітьми. Режисером виступила Анна Копилова.

Композиція «Вірю в тебе» увійшла до нового альбому Джамали «МИ», який вийшов у світ 12 березня.

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