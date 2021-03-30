Шок: Шерон Стоун зізналася, що їй збільшили груди без дозволу
Хірург самостійно вирішив, що більший розмір імплантів підійде селебріті краще
Американська акторка Шерон Стоун нещодавно випустила книгу «The Beauty of Living Twice» («Краса у тому, щоб жити двічі»), у якій шокувала відвертими фактами про своє життя. Зокрема, знаменитість розповіла, що їй збільшили груди без її дозволу.
Трапилося це у 2001 році, коли Шерон Стоун видалили доброякісні пухлини молочних залоз. Акторці довелося зробити реконструктивну операцію. Але Після процедури хірург без дозволу поставив їй імплантати більшого розміру.
«Коли з мене зняли бинти, я побачила, що у мене груди більші на розмір. Він сказав, що «вони краще поєднуються з розміром моїх стегон». Він змінив моє тіло без мого відома і згоди. Коли я запитала, чому він використовував імплантати більшого розміру, він відповів: «Думав, що з грудьми побільше ви будете виглядати краще»», – написала Шерон Стоун у своїй книзі.
Як саме зірка вирішила проблему з надмірною самостійністю лікаря, вона так і не уточнила.
Фото: Getty Images
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