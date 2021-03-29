Загін самогубців: Місія навиліт: дивитися офіційний трейлер

Вони повертаються: дивися трейлер продовження «Загону самогубців»

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures опублікувала перший трейлер фільму «Загін самогубців: Місія навиліт».

Загін самогубців: Місія навиліт – дивитися трейлер онлайн:

Деталі сюжету продовження фільму. «Загі самогубців» не розкривається. Але з трейлеру стає зрозуміло, що злочинці, які входять до суперсекретної оперативної групи Загін «Ікс», мають нове завдання. Бладспорта, Миротворця, Капітана Бумеранга, Щуроловку 2, Саванта, Кінґ Шарка, Блекґарда, Джавеліна та Харлі Квін збираються разом, щоб знову врятувати світ та скостити собі термін ув’язнення.

Головні ролі у фільмі зіграли Марго Роббі, Ідріс Ельба, Джон Сіна, Піт Девідсон, Віола Девіс і Сильвестр Сталлоне. Режисером став Джеймс Ганн.

Фільму «Загін самогубців: Місія навиліт» вийде в кінотеатрах і на HBO Max 6 серпня цього року.

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