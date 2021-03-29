Настя Каменських запускає власне реаліті-шоу

Зірка покаже своє життя у всіх фарбах

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, приголомшила фанатів новиною про запуск свого реаліті-шоу. Про це повідомила сама артистка у своєму Instagram.

«Вы ждали от меня новый #nkblog, а я подготовила для вас нечто большее! Недавно я задумалась о том, каким для меня был прошлый год. Для всех нас и лично для меня он оказался очень сложным. Столько событий, столько новых непростых задач. Столько трудностей и потерь. Держать в себе все это стало слишком тяжело. И я поняла, что нужно что-то менять. Кардинально сменить обстановку и перезагрузиться. И я хочу сделать это вместе с вами! Я запускаю собственное реалити «Девочки Рулят», где покажу, как проходит наша с девочками перезагрузка. Первая серия выйдет уже совсем скоро! ????», – написала Настя Каменских під анонсом.

Своє шоу співачка назвала «Девочки рулят» на честь її останнього треку, який вийшов нещодавно. У реаліті візьме участь не тільки сама Настя, але і її краща подруга дружина Позитива Анна Андрійчук, а також мама Лідія Петрівна.

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