Складено ТОП-10 найсексуальніших лисих чоловіків

PHN0eWxlPgogICAgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV81IHsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyBsZWZ0OjA7IHRvcDogMDsgfQogICAgQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTM0MHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNSB7IHdpZHRoOiAxNjBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyBsZWZ0OjA7fX0KICAgIEBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzUgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgbGVmdDowO319CiAgICBAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNjIwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV81IHsgd2lkdGg6IDMwMHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7IGxlZnQ6MDt9fQoKICAgIC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMSB7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgcmlnaHQ6MDsgfQogICAgQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTM0MHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMSB7IHdpZHRoOiAxNjBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyByaWdodDowO319CiAgICBAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8xIHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7IHJpZ2h0OjA7fX0KICAgIEBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE2MjBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzEgeyB3aWR0aDogMzAwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgcmlnaHQ6MDt9fQo8L3N0eWxlPgo8IS0tIC81ODMwMjg0NC9TTERTX05vdnlfU3Rpa3lfTGVmdCAtLT4KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNTQwNDc2ODYwODA1LTAnIGNsYXNzPSJleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNSI+CiAgICA8c2NyaXB0PgogICAgICAgIGdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTU0MDQ3Njg2MDgwNS0wJyk7IH0pOwogICAgPC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8IS0tIC81ODMwMjg0NC9TTERTX05vdnlfU3Rpa3lfUmlnaHQgLS0+CjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTU0MDQ3Njc5Mjk2OS0wJyBjbGFzcz0iZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzEiPgogICAgPHNjcmlwdD4KICAgICAgICBnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE1NDA0NzY3OTI5NjktMCcpOyB9KTsKICAgIDwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з
Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
29 березня
Очолює принц Вільям: складено ТОП-10 найсексуальніших лисих чоловіків
Королівська родина лідирує навіть в такому рейтингу
Фахівці в області пластичної хірургії компанії Longevita склали рейтинг найсексуальніших голомозих чоловіків. ТОП-10 сформували, провівши аналіз пошукових запитів Google – як часто слово «сексуальний» зустрічається в поєднанні з іменами знаменитих лисих чоловіків.
Виявилося, що найсексуальнішим лисим чоловіком вважають принца Вільяма. Його ім’я у поєднанні зі словом сексуальний гуглили 17,6 мільйонів разів. На другому місці опинився боксер Майк Тайсон з цифрою у 8,8 мільйонів. Також до топової трійки увійшов британський актор Джейсон Стейтем.
ТОП-10 найсексуальніших лисих чоловіків:
Принц Вільям (17,6 млн);
Майк Тайсон (8,8 млн);
Джейсон Стейтем (7,4 млн);
Музикант Пітбуль (5,4 млн);
Майкл Джордан (5,3 млн);
Флойд Мейвезер (4,3 млн);
Джон Траволта (3,8 млн);
Брюс Вілліс (3,3 млн);
Дуейн Джонсон (2,6 млн);
Він Дізель (2,3 млн).
Фото: Getty Images
Читай також:
Дівчата рулять: Настя Каменських запускає власне реаліті-шоу
Просто гігантський: Леді Гага показала подарунок від бойфренда на ювілей