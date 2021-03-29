Новий каналG.spaceШОУМАНІЯОчолює принц Вільям: складено ТОП-10 найсексуальніших лисих чоловіків

Очолює принц Вільям: складено ТОП-10 найсексуальніших лисих чоловіків

Складено ТОП-10 найсексуальніших лисих чоловіків

Королівська родина лідирує навіть в такому рейтингу

Фахівці в області пластичної хірургії компанії Longevita склали рейтинг найсексуальніших голомозих чоловіків. ТОП-10 сформували, провівши аналіз пошукових запитів Google – як часто слово «сексуальний» зустрічається в поєднанні з іменами знаменитих лисих чоловіків.

Виявилося, що найсексуальнішим лисим чоловіком вважають принца Вільяма. Його ім’я у поєднанні зі словом сексуальний гуглили 17,6 мільйонів разів. На другому місці опинився боксер Майк Тайсон з цифрою у 8,8 мільйонів. Також до топової трійки увійшов британський актор Джейсон Стейтем.

ТОП-10 найсексуальніших лисих чоловіків:

  1. Принц Вільям (17,6 млн);
  2. Майк Тайсон (8,8 млн);
  3. Джейсон Стейтем (7,4 млн);
  4. Музикант Пітбуль (5,4 млн);
  5. Майкл Джордан (5,3 млн);
  6. Флойд Мейвезер (4,3 млн);
  7. Джон Траволта (3,8 млн);
  8. Брюс Вілліс (3,3 млн);
  9. Дуейн Джонсон (2,6 млн);
  10. Він Дізель (2,3 млн).

Фото: Getty Images

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