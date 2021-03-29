Леді Гага показала подарунок від бойфренда на ювілей

Селебріті заінтригувала підписників презентом неймовірних масштабів

Американська співачка Леді Гага, яка зараз знімається у фільмі «Гуччі», отримала велетенський подарунок від свого бойфренда на 35-й день народження. Презент від коханого зірка показала у своєму Instagram.

Інвестор Майкл Поланскі, з яким Леді Гага зустрічається більше року, презентував їй величезний букет із білих троянд, запакованих у плетений кошик. Таким чином чоловік привітав кохану з 35-річчям. Мабуть, окрім квітів, селебріті отримала ще якийсь подарунок, але з підписниками вже не поділилася.

«Коли твій хлопець надсилає тобі квіти до Риму на твій день народження. Я люблю тебе, любий. Мені не терпиться опинитися вдома з тобою і нашими собаками. Це все, що мені потрібно», – підписала фото Леді Гага.

Фото: Getty Images

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