Кейт Міддлтон випустить книгу. Про що вона буде?
Кенсингтонський палац анонсував вихід першої книги герцогині Кембриджської
Зовсім скоро Кейт Міддлтон випустить у світ свою першу книгу. І розкаже вона не про королівське життя, а про фотографії.
Так, герцогиня Кембріджська вирішила присвятити свою своєму хобі – фотографії. Відомо, що на сторінках книги, зокрема, можна буде побачити і 100 найкращих фоторобіт британців. Вони були відібрані на конкурсі, який влаштувала Кейт під час пандемії. Темою був перший локдаун, а для участі потрібно було «зафіксувати момент»
Частина коштів із продажу книги «Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020» піде на благодійність.
Фото: Getty Images
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