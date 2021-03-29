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Кейт Міддлтон випустить книгу. Про що вона буде?

Кейт Міддлтон випустить книгу. Про що вона буде?

Кенсингтонський палац анонсував вихід першої книги герцогині Кембриджської

Зовсім скоро Кейт Міддлтон випустить у світ свою першу книгу. І розкаже вона не про королівське життя, а про фотографії.

Так, герцогиня Кембріджська вирішила присвятити свою своєму хобі – фотографії. Відомо, що на сторінках книги, зокрема, можна буде побачити і  100 найкращих фоторобіт британців. Вони були відібрані на конкурсі, який влаштувала Кейт під час пандемії. Темою був перший локдаун, а для участі потрібно було «зафіксувати момент»

Частина коштів із продажу книги «Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020» піде на благодійність.

Фото: Getty Images

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