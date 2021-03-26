Макс Барських оголосив дату концерту в Києві

Макс Барських заспіває новий міжнародний суперхіт Bestseller і улюблені пісні слухачів в Osocor Residence

Хіти Макса Барських звучать на радіостанціях СНД частіше за інших виконавців, що підтверджують численні нагороди та радіомоніторинг компанії TopHit. Його музичні шоу вражають масштабністю, а видовищні кліпи — завжди на крок попереду сучасних трендів. Його гастролей за кордоном не злічити, а американський Forbes називає співака музичним послом України у світі.

Артист тримає високу планку вже не один рік і не планує зупинятися. Його новий суперхіт у дуеті із Zivert — яскраве тому підтвердження. Нещодавно артисти випустили справжній міжнародний Bestseller у стилі кіберпанк. Це історія про дві душі, тілами яких керує штучний інтелект. Усе, що залишається закоханим, — зустрічі у віртуальних снах оцифрованого світу.

Bestseller блискавично злетів на перші сходинки за кількістю прослуховувань у Apple Music в Україні, Білорусі, Естонії, Литві, Вірменії, Узбекистані та інших країнах СНД і балтійського узбережжя. Зокрема, потрапив до ТОП-100 у Польщі. Так само і кліп на дуетну пісню від Алана Бадоєва розірвав YouTube. Сьогодні відео посідає лідируючі позиції в розділах «Тренди YouTube» і «Тренди «Музика»» в Україні, Білорусі, Латвії, Литві, Естонії та Казахстані.

Одними з перших почути наживо новий бестселер від Макса Барських ви зможете 15 травня. Не пропустіть головну музичну подію сезону в Osocor Residence.

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