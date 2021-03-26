ULIANA ROYCE (Уляна Ройс) – Мої правила: прем’єра кліпу

Артистка виклала фрагмент з майбутнього кліпу, і він зібрав 8 млн переглядів і 1 млн лайків за місяць. На відео роборука піднімає Уляну на висоту 5 метрів і зі швидкістю 100 км / год відкидає назад вниз головою. Ролик настільки сподобався користувачам TikTok, що він відразу ж потрапив в тренди.

26 березня співачка випустила повну версію відео. У цифрах це – 25 годин безперервних зйомок, більше 100 чоловік масовки, 150 ексклюзивних костюмів, справжні бої з холодною зброєю і віртуальна реальність з роборукою. Режисери відео Максим Шелковников і Денис Маноха.

ULIANA ROYCE продемонструвала бойову хореографію, перед зйомкою співачка виснажувала себе тренуваннями, відточуючи прийоми бойового мистецтва. Артистка цілий рік займається азіатським єдиноборством з катаною – холодною бойовою зброєю з вагою близько кілограма.

– Скажу чесно, що за 8 годин зйомок бою я всього один раз пропустила удар в обличчя. Сталося це через помилку – ми збилися в рахунку, і я не встигла ухилитися від удару. Це було боляче, але не смертельно. Навіть під час удару я змогла тримати обличчя як справжній артист – з посмішкою, – розповіла співачка ексклюзивно Новому каналу.

Разом з кліпом ULIANA ROYCE презентувала ЕР. Пісня «Мои Правила» стала заголовним треком міні-альбому, над яким співачка працювала разом з Pivovarov prod. У реліз увійшли 4 треки: «Jump», «My Love», «Мои Правила» і ремікс на цей трек.

– Цей альбом – проміжний підсумок у моїй творчості. Мені подобається будувати свою кар’єру етапами і періодами: коли пісні об’єднує якийсь елемент, як візуальний, так і в саунді. Всі пісні в цьому релізі російською мовою і за звучанням вони дуже експериментальні, в них є змішання багатьох стилів – рнб, хіп-хоп і навіть елементи хауса і гранжу, – продовжила артистка. – Разом з Артемом Пивоваровим ми написали кілька україномовних хітів радійного формату – «Холодно и тепло», «Sayonara», «Покохала». Але під час роботи над ними ми зловили загальну «неформатну» хвилю, де ми творили і створювали без прив’язок до рамок і стандартів поп-звучання. Так з’явилися треки, які ви можете почути в моєму ЕР. Ці треки об’єднує свобода і чисте творчість без канонів.

Вітаємо із прем’єрою!

Фото – Олександр Острогляд

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