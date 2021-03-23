Чому Гвінет Пелтроу ховалася вдома після отримання «Оскар»?

Зірка зізналася, чим обернулася для неї бажана перемога

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу розповіла, що після здобуття довгоочікуваного «Оскару» у 1999 році вона зіштовхнулася з непростими емоціями. Як виявилося під час подкасту Anna Faris Is Unqualified, селебріті надовго зачинилася вдома.

«У Лос-Анджелесі все мене підтримували. Я пам’ятаю, як перемогла, і відчула, що все змінилося. Було відчуття, що на мені було зосереджено так багато уваги – це було занадто. Після я три тижні залишалася вдома у своїх батьків в Санта-Моніці. Це був напружений період. Одинокий – правильне слово. Все було дуже дивно», – поділилася акторка.

Свій «Оскар» Гвінет Пелтроу отримала за роль у фільмі «Закоханий Шекспір». Здавалося б, це мав би бути один з найрадісніших моментів у житті акторка, але ж ні. Вона називає його найбільш дивним і сюрреалістичним в її житті. Адже їй було соромно за те, що вона була номінована на «Оскар». Вона не сподівалася виграти статуетку, бо все життя страждала від синдромом самозванця.

Фото: Getty Images

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