Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЧому Гвінет Пелтроу ховалася вдома після отримання «Оскар»?

Чому Гвінет Пелтроу ховалася вдома після отримання «Оскар»?

Чому Гвінет Пелтроу ховалася вдома після отримання Оскар?

Зірка зізналася, чим обернулася для неї бажана перемога

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу розповіла, що після здобуття довгоочікуваного «Оскару» у 1999 році вона зіштовхнулася з непростими емоціями. Як виявилося під час подкасту Anna Faris Is Unqualified, селебріті надовго зачинилася вдома.

«У Лос-Анджелесі все мене підтримували. Я пам’ятаю, як перемогла, і відчула, що все змінилося. Було відчуття, що на мені було зосереджено так багато уваги – це було занадто. Після я три тижні залишалася вдома у своїх батьків в Санта-Моніці. Це був напружений період. Одинокий – правильне слово. Все було дуже дивно», – поділилася акторка.

Свій «Оскар» Гвінет Пелтроу отримала  за роль у фільмі «Закоханий Шекспір». Здавалося б, це мав би бути один з найрадісніших моментів у житті акторка, але ж ні. Вона називає його найбільш дивним і сюрреалістичним в її житті. Адже їй було соромно за те, що вона була номінована на «Оскар». Вона не сподівалася виграти статуетку, бо все життя страждала від синдромом самозванця.

Фото: Getty Images

Читай також:

«Євробачення-2021»: названо головного претендента на перемогу

Офіційний доказ: Меган Маркл та принц Гаррі таки не одружилися за три дні королівської церемонії

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания