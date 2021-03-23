«Євробачення-2021»: названо головного претендента на перемогу

Букмекери вже провели аналіз конкурсантів

До пісенного конкурсу «Євробачення-2021» залишається все менше часу, а тому вже традиційно букмекери почали робити свої прогнози.

Цього року перемогу на «Євробаченні» прогнозують представниці Мальти Дестіні Чукуньєре. На другому місці опинився 22-річний співак Gjon’s Tears, який представляє Швейцарію. На третьому – французька артистка Барбара Праві.

А ось Україні за оцінками букмекерів не увійде навіть у першу десятку учасників. Гурту GO_A, який у 2021 році представляє Україну на пісенному конкурсі, прогнозують аж 19 місце.

Нагадаємо, що «Євробачення-2021» приймають Нідерланди. Півфінали та фінали конкурсу відбудуться 18, 20 та 22 травня у Роттердамі.

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