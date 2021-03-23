Меган Маркл та принц Гаррі таки не одружилися за три дні королівської церемонії

Схоже, що подружжя перебільшило офіційність свого маленького таємного весілля

Один із відкриттів скандального інтерв’ю Меган Маркл та принца Гаррі для Опри Вінфрі стало те, що герцоги Сассекські провели таємну церемонію одруження. Мовляв, пара хотіла зробити цю подію особливою для себе, а тому за три дні до офіційного королівського весілля вони провели церемонію на задньому дворі їх дому у присутності архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі.

Проте, колишній головний секретар королівської родини Стівен Бортон заявив, що Меган «очевидно розгублена і дезінформована». За його словами, єдиним справжнім весіллям було те, за яким слідкувала уся Велика Британія та увесь світ. Адже лише воно має юридичну силу.

«Спеціальна ліцензія, яку я допоміг скласти, дозволила їм одружитися в каплиці Святого Георгія у Віндзорі, і те, що відбулося там 19 травня 2018 року, і його побачили мільйони людей у всьому світі, було офіційним весіллям, визнаним Англійською церквою та законом. Я підозрюю, що те, що вони зробили раніше, це обмінялися якимись простими обітницями, які вони, можливо, самі написали, і що зараз модно, і сказали, що це було перед Архієпископом. Або, що швидше за все, це була проста репетиція», – пояснив головний секретар королівської родини.

Аби повністю розібратися у ситуації, ЗМІ роздобули копію офіційного свідоцтва про весілля Гаррі та Меган. У ньому написано, що пара одружилася 19 травня 2018 року. Свідками, які поставили підписи на цьому документі, були принц Чарльз, батько Гаррі, та Дорія Регланд, мама Меган.

Фото: Getty Images

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