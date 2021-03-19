ТОП-5 надихаючих фільмів про пошук щастя

20 березня у світі святкують Міжнародний день щастя. Ось уже 23 роки Новий канал несе відповідальність за твій настрій, радість та щастя щодня, показуючи круті фільми, випускаючи неймовірні шоу та даруючи позитив та класний вайб. Тому сьогодні ми просто зобов’язані поділитися з тобою ТОП-5 фільмів, які надихнуть на пошуки щастя.

«У гонитві за щастям»

Батько-одинак Кріс Гарднер виховує п’ятирічного сина та намагається зробити усе для того, щоб той був щасливим. Але обставини складаються так, що зі своїм заробітком Кріс не може оплатити за квартиру, і родина залишається на вулиці. Але у своєму житті чоловік керується правилом, яке допомагає йому добитися усього: «Якщо у тебе є мрія, ти повинен захистити її. Люди, які самі не можуть нічого зробити, казатимуть, що тобі це не під силу. Хочеш чогось? Іди і досягни цього. Крапка». І ось одного разу удача таки знову повертається до Кріса. Тоді-то він і розуміє, що, напевно, щастя – це не лише коли ти досягнув чогось, а коли ти усвідомлюєш, заради чого досягнув цього.

«Маленька міс Щастя»

Маленька дівчинка Олів мріє перемогти на конкурсі «Маленька міс Щастя». ЇЇ родина теж прагне цього, але кожен має свої проблеми, а от часу на дівчинку ні в кого не знаходиться. Єдиний, хто погодився попрацювати з Олів, щоб та здобула титул «Маленька міс Щастя», виявився її дідусь. Саме він готує онучку до конкурсу.

«Список останніх бажань»

Один діагноз на двох – рак легенів – об’єднав долі автомеханіка Картера Чемберса та мільярдера Едварда Коула. Одного дня їм обом повідомили, що жити залишилося від шести до 12 місяців. Тому чоловіки вирішили скласти список останніх бажань — речі, які б вони хотіли зробити перед смертю. Таким чином у Едварда та Картера починаються найкращі пригоди у житті. А що було б у твоєму списку?

«Їсти, молитися, кохати»

Розлучення Ліз Гілберт спровокувало доленосну для неї подорож, щоб зрозуміти, чого їй хочеться від життя. Ризикуючи усім, Ліз вирушає у подорож на пошуки свого щастя. Під час мандрівок вона отримує справжнє задоволення від їжі, перебуваючи в Італії, від сили молитви в Індії і нарешті знаходить справжнє кохання на Балі.

«Листи до Джульєтти»

Якось романтична журналістка з Нью-Йорку Софі Холл опиняється у Вероні. І поки її наречений Віктор зайнятий в Італії своїми справами, вона натрапляє на стіну будинку Джульєтти, на яку закохані дівчата прикріплюють свої листи до вигаданого персонажу Шекспіра, питаючи ради в амурних справах. Випадково Софі знаходить у стіні лист від Клер, якому понад 50 років. Щоб відповісти на нього, вона знайомиться з Джульєттами, які вже не одне десятиріччя відписують тим, хто потребує поради. На подив Софі і всіх оточуючих, Клер приїжджає до Верони разом з онуком на пошуки коханого Лоренцо, з яким так і не наважилася втекти півстоліття тому. Софі вирішує допомогти літній леді у пошуках кохання.

І пам’ятай: як казав герой Вілла Сміта у фільмі «Метод Хітча», «життя вимірюється не кількістю зроблених вдихів і видихів, а кількістю тих моментів, коли від щастя захоплює дух». Тому – лови вайб!

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