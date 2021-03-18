Настя Каменських – Девочки рулят: дивитися онлайн прем’єру кліпу

Ведуча Нового каналу засвітилася у яскравій відеороботі співачки

Українська співачка Настя Каменських, яка підкорює світову сцену під псевдонімом NK, презентувала кліп на новий трек «Девочки рулят». Режисером відео традиційно виступив Леонід Колосовський.

Дивитися прем’єру кліпу Настя Каменських – «Девочки рулят» онлайн:

У кліпі NK показує яскравий жіночий світ, де є місце глітеру, помаді та панчохам. Разом із Настею не лише на танцполі та піжамній вечірці, а й наживо в справжньому рожевому «кадилаку» «рулять» найкрутіші дівчата.

– Мені хотілося запросити для зйомок кліпу класних та ефектних дівчат, крутих role models, які своїм прикладом показують, що ми, дівчата, такі дівчата. Такі різні, але дуже схожі одна на одну. Наша суперздатність – нести у світ натхнення, любов і в кожну свою справу вкладати всю душу. Так хочу, щоб дівчата завжди пам’ятали, що ми особливі і рулимо світом, кайфуючи по життю, – розповіла Настя Каменських.

Саме тому знятися у кліпі «Девочки рулят» Настя Каменських запросила і ведучу Нового каналу Лесю Нікітюк.

– Пропозиція надійшла в месенджері. Настя написала: «Лесюню, хочу зняти тебе у кліпі». Я сказала, що класно, бо давно мене в кліпі ніхто не знімав. Вона відповіла, що буде першою, на що я сказала Насті, що вона буде другою, але цього року першою. Потім Настя надіслала мені пісню. Спочатку вона мені не надто сподобалася, але коли слухала втретє, вже засіла в мене у голові. Я погодилася на зйомки кліпу тому, що після великого досвіду шоу «Хто зверху?» пісня «Девочки рулят» – це мій гімн. Дівчата рулять, бо жінка – це завжди шия, а шия рулить головою. Про дует із Настею я не замислювалася, та все може бути у цьому житті, – розповіла зірка Нового каналу.

У кліпі також можна побачити й інших крутих дівчат українського шоубізу. Так, із Настею у відеороботі знялися сексуальна Даша Астаф’єва, найкраща подруга Насті, дизайнерка Анна Завгородня та блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва.

Трек «Девочки рулят» увійде до майбутнього альбому Насті Каменських «Красное вино», який буде презентований наприкінці цієї весни.

Читай також:

З обручкою на пальчику: Кеті Перрі та Орландо Блум таємно одружилися

Джаред Лето облисів! Що сталося? (ФОТО)