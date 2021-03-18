Кейт Міддлтон відреагувала на слова Меган Маркл про їх конфлікт

Представники герцогині Кембриджської нарешті прокоментували інтерв’ю Опрі Вінфрі

Скандальне інтерв’ю Меган Маркл та принца Гаррі розкрило подробиць із життя та комунікації представників королівської родини. Зокрема, Опра Вінфрі не обійшла і тему конфлікту між Меган та Кейт Мідлтон. Дружина принца Гаррі розповіла, що вона ніколи не доводила до сліз Кейт. Навпаки, це дружина принца Вільяма змусила плакати герцогиню Сассекську.

І хоча сама Кейт Мідлтон цю інформацію ніяк не коментує. Але за не виступила журналістка Кеті Ніколл, яка регулярно пише про королівську сім’ю. Як повідомляють її інсайдери, дружина принца Вільяма ніколи не хотіла, щоб в пресі з’являлися якісь припущення про погані стосунки з Маркл.

– Кейт така стримана і поважає особисте життя. Ви ніколи не почуєте про її сварку з будь-ким, тому що вона дуже делікатно ставиться до інших. Так що поширення цієї історії було важким моментом. Кейт відчувала, що інцидент вже вичерпано, тому було принизливо повертатися до нього знову, – розповідають інсайдери про реакцію Кейт Міддлтон на інтерв’ю Меган Маркл.

Фото: Getty Images

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