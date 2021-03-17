Джаред Лето облисів! Що сталося? (ФОТО)

Селебріті перевтілився для чергового фільму

Американський актор та соліст гурту «30 Seconds To Mars» Джаред Лето приступив до зйомок фільму «Будинок Гуччі». Заради кінокартини зірці навіть довелося кардинально змінити імідж. Щоб зіграти Паоло Гуччі, Джаред Лето облисів!

Для своєї нової ролі актор здивував усіх різким старінням. У ролі Паоло на голові Джареда виблискує лисина, а на обличчі намалювалися великі зморшки. Гримерам вдалося гарно попрацювати над образом зірки.

Нагадаємо, що у кримінальній драмі Рідлі Скотта «Будинок Гуччі» персонаж Джареда Лето Паоло Гуччі був віцепрезидентом та директором Gucci Shops Inc та Gucci Parfums of America. Його смерть замовила колишня дружина Патриція Реджані. Це була холодна помста від жінки за зраду сім’ї. Як Джареду Лето вдасться зіграти відому особистість, дізнаємося вже скоро.

Фото: Getty Images

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