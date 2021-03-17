Принц Гаррі написав листа принцу Чарльзу

Герцог Сассекський намагається порозумітися з батьком

Інтерес громадськості до королівської родини Великобританії після інтерв’ю Меган Маркл та принца Гаррі для Опри Вінфрі досі не вщухає. Увесь світ цікавило, як відреагує королева Єлизавета ІІ, принц Вільям та принц Чарльз на сказане герцогами Сассекськими. Свою офіційну позицію в заяві вже висказала королева, журналісти дістали принца Вільяма, а ось принц Чарльз зберігає мовчання.

Відомо, що інтерв’ю Меган і Гаррі засмутило принца Чарльза. А тому молодший син вирішив написати батькові листа, в якому спробував пояснити свій вчинок.

«Гаррі написав листа своєму батькові по електронній пошті, щоб виправдати їх з Меган інтерв’ю. Чарльз, за ​​словами його друга, був у відчаї», – наводить слова королівського репортера Кеті Ніколл Vanity Fair.

Що саме сказано у листі, не повідомляється. Але, сподіваємося, що принцу Чарльзу та принцу Гаррі вдасться знайти спільну мову.

Фото: Getty Images

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