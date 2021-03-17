Тіна Тернер оголосила про завершення кар’єри

Легендарна артистка вирішила піти зі сцени

Американська співачка Тіна Тернер заявила про завершення своєї співочої кар’єри. Про це пише видання The Sun.

Про те, що Тіна Тернер залишає сцену, стало відомо з нового документального фільму «Tina», який вийде на каналі Sky 28 березня. Варто зазначити, що свою кар’єру співачка будувала аж до 81-го року, а тому заслужила на пенсію.

Як зазначає сама Тіна Тернер, вона хоче провести час без камер в повній тиші. До того ж, зірка хоче відпочити після численних проблем зі здоров’ям. Кілька років тому співачка перенесла інсульт, потім рак кишечника і ниркову недостатність. Також артистка досі намагається оправитися після домашнього насильства з боку колишнього чоловіка і музичного партнера Айка Тернера.

Фото: Getty Images

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