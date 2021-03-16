Кім Кардаш’ян дала перше інтерв’ю після розлучення

Селебріті розповіла, яким був її 2020-й рік

Американська телезірка Кім Кардаш’ян нарешті заговорила з медіа після гучного розлучення з Каньє Вестом. В інтерв’ю Vogue вона розповіла про проблеми у родині та те, яким для неї був 2020-й рік.

Найкращим цього року Кім Кардаш’ян назвала те, що змогла більше часу присвятити своїм дітям.

«Цей рік був неймовірною можливістю навчитися бути вдячною за прості речі, і це було величезним осяянням. Я завжди намагаюся дивитися на речі в позитивному ключі. Незважаючи на те, що це був такий складний рік, це був час для відновлення сил, розкриття нових здібностей, це була можливість проводити багато часу з сім’єю. І той час, який я змогла провести зі своїми дітьми, було безцінним. Це, безумовно, позитивна сторона», – розповіла Кім.

А ось про саме розлучення та непрості стосунки з Каньє Вестом Кім Кардаш’ян говорити не захотіла. Схоже, що офіційні коментарі будуть лише після завершення процесу розлучення.

Фото: Getty Images

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