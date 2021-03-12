Новий каналG.spaceШОУМАНІЯНа Міжнародний день жінок: Емілі Ратажковскі вперше стала мамою (ФОТО)

На Міжнародний день жінок: Емілі Ратажковскі вперше стала мамою (ФОТО)

Емілі Ратажковскі вперше стала мамою (ФОТО)

Селебріті представила малюка своїм підписникам

Американська модель Емілі Ратажковскі вперше стала мамою. А відбулася ця радісна подія, як виявилося, ще 8 березня. Але повідомити про народження малюка Емілі вирішила лише 11 березня.

Вже через кілька днів після пологів Ратажковскі вирішила познайомити своїх підписників з малюком.  29-річна модель опублікувала фото у своєму Instagram фото, на якому сидить на ліжку в палаті й годує новонародженого.

«Сильвестр Аполлон Бер прийшов до нас на цю Землю. Це сталося 8 березня 2021 року в найсюрреалістичніший, найкрасивіший і сповнений любові ранок у моєму житті», — підписала фото Емілі Ратажковскі.

Фото: Getty Images

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