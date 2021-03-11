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Жіноча дружба: Бейонсе підтримала Меган Маркл після інтерв’ю Опрі Вінфрі

Бейонсе підтримала Меган Маркл після інтерв’ю Опрі Вінфрі

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Американська співачка Бейонсе підтримала Меган Маркля після її скандального інтерв’ю Опрі Вінфрі.

На знак підтримки на офіційному сайті Бейонсе опубліковано спільне фото з Меган Маркл на прем’єрі фільму «Король Лев» в 2019 році. Артистка висловила слова подяки Меган за те, що та зважилася сказати правду.

«Дякую, Меган, за твою мужність і лідерство. Ми всі натхненні твоїм прикладом», – підписала фото Бейонсе.

Бейонсе підтримала Меган Маркл після інтерв’ю Опрі Вінфрі

Фото: Getty Images

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