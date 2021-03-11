Бейонсе підтримала Меган Маркл після інтерв’ю Опрі Вінфрі

Селебріті публічно стала на бік герцогині Сассекської

Американська співачка Бейонсе підтримала Меган Маркля після її скандального інтерв’ю Опрі Вінфрі.

На знак підтримки на офіційному сайті Бейонсе опубліковано спільне фото з Меган Маркл на прем’єрі фільму «Король Лев» в 2019 році. Артистка висловила слова подяки Меган за те, що та зважилася сказати правду.

«Дякую, Меган, за твою мужність і лідерство. Ми всі натхненні твоїм прикладом», – підписала фото Бейонсе.

Фото: Getty Images

Читай також:

«Я вибачився за те, що сталося»: Батько Меган Маркл відреагував на її інтерв’ю для Опри Вінфрі

Не справа всього життя: Селена Гомес заявила, що планує завершити кар’єру співачки