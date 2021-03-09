Netflix екранізує комікс Пригоди Астерікса

Стрімінговий сервіс вирішив згадати про французького «супергероя»

Netflix збирається зняти серіал з 3D-анімацією за мотивами французького коміксу «Пригоди Астерікса». Про це повідомляє Deadline.

За основу проєкту візьмуть повнометражний мультфільм «Великий бій Астерікса». У ньому римляни влаштовують битву з галльськими вождями, а самі викрадають друїда Панорамікса, який допоможе зупинити ураган небаченої сили.

Сценаристом, режисером та шоураннером нової екранізації виступить творець «Астерікс і Обелікс: Місія” Клеопатра”» Ален Шаба. Виробництво розгорнуть у Франції, яка і є батьківщиною галлів.

Прем’єра мультсеріалу про Астерікса запланована на 2023 рік.

Читай також:

«Далі сексу стосунки не заходять»: Макс Барських — про життя після 30-ти

«Глибоко сексистський жарт»: Тейлор Свіфт розкритикувала серіал Netflix за одну фразу