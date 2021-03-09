Без Обелікса: Netflix екранізує комікс «Пригоди Астерікса»
Стрімінговий сервіс вирішив згадати про французького «супергероя»
Netflix збирається зняти серіал з 3D-анімацією за мотивами французького коміксу «Пригоди Астерікса». Про це повідомляє Deadline.
За основу проєкту візьмуть повнометражний мультфільм «Великий бій Астерікса». У ньому римляни влаштовують битву з галльськими вождями, а самі викрадають друїда Панорамікса, який допоможе зупинити ураган небаченої сили.
Сценаристом, режисером та шоураннером нової екранізації виступить творець «Астерікс і Обелікс: Місія” Клеопатра”» Ален Шаба. Виробництво розгорнуть у Франції, яка і є батьківщиною галлів.
Прем’єра мультсеріалу про Астерікса запланована на 2023 рік.