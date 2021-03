Тейлор Свіфт розкритикувала серіал Netflix за одну фразу

Селебріті не сподобалося згадка її персони у проєкті про підлітків

Американська співачка Тейлор Свіфт розкритикувала авторів серіалу «Джині та Джорджія» від Netflix. Причиною стала невдала згадка імені зірки у діалозі персонажів.

В останньому епізоді серіалу Джорджія запитала у своєї доньки-підлітка Джині, чи вона розлучилася зі своїм хлопцем. На що дівчина відповіла: «А тобі яке діло? Ти змінюєш мужиків частіше, ніж Тейлор Свіфт».

Подивившись «Джині та Джорджія», Тейлор Свіфт просто не змогла змовчати. Вона прокоментувала текст авторів серіалу у своєму Твіттер.

– Привіт, Джині і Джорджіє! Дзвонив 2010-ий і просив повернути йому його тупий, глибоко сексистський жарт. Може, ми вже припинимо принижувати жінок, які важко працюють, вважаючи подібну маячню сивої кобили смішною? – написала співачка.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you ???? Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp

— Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021