«Глибоко сексистський жарт»: Тейлор Свіфт розкритикувала серіал Netflix за одну фразу
Селебріті не сподобалося згадка її персони у проєкті про підлітків
Американська співачка Тейлор Свіфт розкритикувала авторів серіалу «Джині та Джорджія» від Netflix. Причиною стала невдала згадка імені зірки у діалозі персонажів.
В останньому епізоді серіалу Джорджія запитала у своєї доньки-підлітка Джині, чи вона розлучилася зі своїм хлопцем. На що дівчина відповіла: «А тобі яке діло? Ти змінюєш мужиків частіше, ніж Тейлор Свіфт».
Подивившись «Джині та Джорджія», Тейлор Свіфт просто не змогла змовчати. Вона прокоментувала текст авторів серіалу у своєму Твіттер.
– Привіт, Джині і Джорджіє! Дзвонив 2010-ий і просив повернути йому його тупий, глибоко сексистський жарт. Може, ми вже припинимо принижувати жінок, які важко працюють, вважаючи подібну маячню сивої кобили смішною? – написала співачка.
Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you ???? Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp
— Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021
Свій коментар артистка проілюструвала скріншотом з фразою, яка її обурила. Також Тейлор Свіфт зазначила, що після того, як Netflix придбав та опублікував у своїй бібліотеці документальний фільм про неї, такий діалог у серіал «Джині та Джорджія» виглядає дивно.
Фото: Getty Images
Читай також:
Виручила 11,5 мільйонів: Анджеліна Джолі продала подарунок Бреда Пітта
Дуже засмучена: Меган Маркл відреагувала на звинувачення в поганому ставленні до своїх підлеглих