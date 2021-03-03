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«Глибоко сексистський жарт»: Тейлор Свіфт розкритикувала серіал Netflix за одну фразу

Тейлор Свіфт розкритикувала серіал Netflix за одну фразу

Селебріті не сподобалося згадка її персони у проєкті про підлітків

Американська співачка Тейлор Свіфт розкритикувала авторів серіалу «Джині та Джорджія» від  Netflix. Причиною стала невдала згадка імені зірки у діалозі персонажів.

В останньому епізоді серіалу Джорджія запитала у своєї доньки-підлітка Джині, чи вона розлучилася зі своїм хлопцем. На що дівчина відповіла: «А тобі яке діло? Ти змінюєш мужиків частіше, ніж Тейлор Свіфт».

Подивившись «Джині та Джорджія», Тейлор Свіфт просто не змогла змовчати. Вона прокоментувала текст авторів серіалу у своєму Твіттер.

– Привіт, Джині і Джорджіє! Дзвонив 2010-ий і просив повернути йому його тупий, глибоко сексистський жарт. Може, ми вже припинимо принижувати жінок, які важко працюють, вважаючи подібну маячню сивої кобили смішною? – написала співачка.

Свій коментар артистка проілюструвала скріншотом з фразою, яка її обурила. Також Тейлор Свіфт зазначила, що після того, як Netflix придбав та опублікував у своїй бібліотеці документальний фільм про неї, такий діалог у серіал «Джині та Джорджія» виглядає дивно.

Фото: Getty Images

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