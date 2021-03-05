Макс Барських розповів про життя після 30-ти: Далі сексу стосунки не заходять

Музикант прикрасив обкладинку українського глянцю і дав відверте інтерв’ю

Макс Барських розповів виданню «Отдохни», як відсвяткує 31-й день народження, і поділився враженнями про життя після 30-ти. Нинішній період артист описує так:

— Розслаблення, впевненість, внутрішня гармонія. Навчився жити в моменті, насолоджуватися кожним днем, бути щасливим незалежно від обставин і людей. Стало менше «рожевих окулярів».

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До змін в житті, які вніс карантин, артист поставився з розумінням. Світовий тур NEZEMNAYA 2020 був перенесений, а співак несподівано для себе на останньому рейсі полетів в Лос-Анджелес, де і зустрів «нову реальність».

— До карантинному режиму адаптувався швидко: їздив до океану, ходив на хайкинг, медитував, читав і дивився фільми. За останні кілька років я дав достатню кількість концертів, щоб захотіти трошки відпочити, — зізнається артист.

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Барських охоче розповів про дует зі співачкою Zivert — пісню під назвою Bestseller. Її реліз разом із великобюджетним кліпом відбудеться вже в березні.

— Дует був запланований ще рік тому, — каже Макс. — Ми з Юлею різні, але нас ріднить підхід до музики, її філософія і любов до ретровейву. Наші шанувальники давно просили про цей дует, і час настав.

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За його словами, зйомки майбутнього кліпу були складними: непрості погодні умови в пустелі, безліч трюків і мізансцен без дублерів, хитромудра хореографія. Але результат того вартий: шанувальникам артиста варто готуватися до того, щоб побачити Макса Барських в в новому, абсолютно несподіваному образі.

Через велику кількість творчих планів артист поки не поспішає розлучатися з холостяцьким способом життя.

— Не хочу заводити стосунки з ким попало, далі сексу поки нічого не заходить, — відверто каже Макс.

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